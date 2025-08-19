martes, agosto 19, 2025
SSP y FGE detienen a dos personas por probable delito de robo con violencia en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas por el probable delito de robo con violencia en flagrancia, en el municipio de Tapachula.

En patrullajes preventivos y disuasivos en el fraccionamiento Ruiseñores de la Perla del Soconusco, guardias estatales detuvieron a José “N” y Saúl “N”, ambos de nacionalidad salvadoreños, tras ser señalados como los responsables de amenazar con un arma blanca a un empleado de una empresa de telecomunicaciones para cometer el robo del cableado.

Ante el señalamiento y detención en flagrante ilícito, a los presuntos responsables se les aseguraron dos armas blancas, consistentes en un cuchillo de color metálico y uno más, tipo sierra con cacha de color rojo, así como 20 metros de cable, propiedad de la empresa de telefonía.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de brindar atención a las denuncias ciudadanas por la comisión de hechos delictuosos que laceran la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.

