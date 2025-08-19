martes, agosto 19, 2025
spot_img
InicioAl Instante“¡Chiapas, el estado de la salud!”: Eduardo Ramírez agradece respaldo federal en...
Al Instante

“¡Chiapas, el estado de la salud!”: Eduardo Ramírez agradece respaldo federal en arranque de las Rutas de la Salud

0
13

“¡Chiapas, el estado de la salud!”: Eduardo Ramírez agradece respaldo federal en arranque de las Rutas de la Salud

En un enlace en vivo durante la conferencia Mañanera del Pueblo, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio el banderazo de arranque de las Rutas de la Salud en Chiapas, iniciativa que fortalecerá la distribución de medicamentos gratuitos del IMSS-Bienestar.

Acompañado por el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; la coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera y del personal de salud, el mandatario celebró que este programa permitirá un acceso oportuno a los medicamentos, especialmente en zonas de difícil acceso.

“Creemos en su política federal, porque bajo su liderazgo se está haciendo posible la distribución de los medicamentos. ¡Chiapas, el estado de la salud!”, expresó al tiempo de agradecer el respaldo para mejorar la calidad de la atención médica en la entidad.

Cabe destacar que, a través de esta estrategia nacional, se distribuirán en Chiapas 243 mil 41 medicamentos e insumos a 85 unidades médicas, mediante 40 vehículos, con lo que se garantiza un suministro continuo de fármacos clave y el fortalecimiento del derecho a la salud.

“¡Chiapas, el estado de la salud!”: Eduardo Ramírez agradece respaldo federal en arranque de las Rutas de la Salud
Artículo anterior
Conferencia de prensa matutina. Martes 19 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
Artículo siguiente
SSP y FGE detienen a dos personas por probable delito de robo con violencia en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Arrancan Rutas de la Salud: Esta semana se abastecerán 15 millones de Medicamentos e Insumos a más de 8 mil Unidades del IMSS Bienestar

Al Instante staff - 0
ADELANTO MAÑANERA ARRANCAN RUTAS DE LA SALUD: ESTA SEMANA SE ABASTECERÁN 15 MILLONES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A MÁS DE 8 MIL UNIDADES MÉDICAS DEL...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a masculino con arma de fuego y al parecer cristal en Villaflores

Al Instante staff - 0
En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la...
Leer más

SSP y FGE detienen a dos personas por probable delito de robo con violencia en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV