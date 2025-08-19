Aumento el precio de la canasta básica afecta a comerciantes de Tapachula.

El constante aumento en el precio de productos de la canasta básica está afectando seriamente a los comerciantes locales en Tapachula, quienes enfrentan una reducción significativa en sus ingresos y dificultades para mantener sus negocios operando.

José Alfredo Morales Solís, comerciante de la zona centro, calificó la situación como un “golpe severo” a la economía del sector.

Explicó que, con el regreso a clases, las familias priorizan otros gastos, lo que ha disminuido notablemente las ventas. “Las ganancias han sido muy pocas”.