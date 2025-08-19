Autoridades del orden aprehenden a presunto feminicida: FGE

– Por hechos ocurridos en el municipio de Metapa de Domínguez, en el año 2020

– Es considerado Objetivo Prioritario por feminicidio

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, adscritos a la Fiscalía Contra Feminicidio, y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de Gildardo “N”, por su participación como autor material en el delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer de identidad reservada, por hechos ocurridos en el barrio San Gabriel de la colonia Centro, en el municipio de Metapa de Domínguez, el 24 de mayo de 2020.

El detenido es considerado objetivo prioritario por el delito de feminicidio y quedó a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado pedirá pena máxima, como parte de las acciones contundentes para combatir la violencia feminicida con Cero Impunidad.