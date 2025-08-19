martes, agosto 19, 2025
SSP continúa fortaleciendo capacidades institucionales en contra de la violencia de género

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas a cargo de la comisaria, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, impartió curso denominado “Información de procesos reeducativos a generadores de violencia” a elementos de la Guardia Estatal Preventiva.

Curso impartido a más de medio centenar de guardias con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para la mejora del servicio público, brindando a los participantes herramientas para identificar y modificar conductas violentas, promover la igualdad de género y atender a la ciudadanía con empatía, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Personal del Área de Reeducación para Personas Generadoras de Violencia de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, abordaron temas como: concepto de reeducación, prevención de la violencia y la cultura de paz, por medio de trabajos en equipo.

Estas acciones de la SSP, derivados de la firma del convenio con la Secretaría de la Mujer del gobierno del estado que encabeza, el doctor, Eduardo Ramírez Aguilar, para reivindicar las conductas de las personas generadores de violencia, principalmente en contra de los niños, niñas y mujeres.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar capacitando a las corporaciones estatales para la implementación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia contra los sectores vulnerables en el estado de Chiapas.

