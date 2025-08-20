SSP realiza campaña de difusión para promover el 9-1-1, 089 y la aplicación Escudo Pakal C5

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, en coordinación con la dirección Estatal Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo Escudo Pakal (C5), la Guardia Estatal Preventiva, Prevención del Delito y la Policía Municipal, llevaron a cabo en el municipio de Catazajá, una campaña de difusión y concientización sobre el uso responsable de los servicios gratuitos de emergencia con los que las y los chiapanecos cuentan para apoyo y auxilio.

En este sentido, personal del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) 9-1-1 del municipio de Palenque, iniciaron con las actividades de difusión entre usuarios del mercado, biblioteca, transporte público y privado, así como en las diversas oficinas municipales, en donde además de brindar información clara y puntual sobre la atención gratuita que los números de Emergencia 9-1-1, 089 Denuncia Anónima y la aplicación escudo Pakal C5, ofrecen a la ciudadanía las 24 horas los 365 días del año, se pegaron en diversos establecimientos calcomanías con los números de emergencia.



Cumpliendo con la instrucción del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, trabaja arduamente para implementar estrategias de concientización ciudadana, con el interés de evitar el uso inadecuado de las líneas gratuitas que están disponibles para atender y brindar auxilio inmediato ante cualquier emergencia.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo garantiza a la ciudadanía el compromiso para fortalecer la paz y tranquilidad social en Chiapas.