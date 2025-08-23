La Fiscalía General del Estado informa:

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el homicidio de una persona del género masculino, en el municipio de Tenejapa. Un grupo multidisciplinario de las Fiscalías contra Homicidio, de Distrito Altos y de Justicia Indígena, realiza las indagatorias, a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. La FGE garantiza que en este caso como en todos los ilícitos que se cometan en Chiapas, no habrá impunidad.