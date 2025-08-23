Nada nos detendrá en la misión de estar cerca de la gente: Eduardo Ramírez

– Encabezó una intensa gira de trabajo en Ixtacomitán, Chapultenango y Ocotepec

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una intensa gira de trabajo por la región Norte, visitando los municipios de Ixtacomitán y Chapultenango, así como Ocotepec, en la región Mezcalapa. Ahí reiteró que su gobierno trabaja con honestidad y bajo políticas humanistas para impulsar el desarrollo de Chiapas, recorriendo incluso las comunidades más alejadas para conocer de primera mano sus necesidades y atenderlas.

“Estoy recorriendo por aire, tierra y agua para llegar hasta el último rincón de Chiapas. Así lo seguiremos haciendo, absolutamente nada nos detendrá en la misión de estar cerca de la gente”, expresó. En este marco, aseguró que este y el próximo año se rehabilitarán alrededor de 2 mil kilómetros de carreteras estatales, con el fin de mejorar la infraestructura y garantizar a la población una mayor seguridad en los traslados.

En Ixtacomitán, el mandatario entregó insumos agrícolas y equipamiento del programa Conecta Cobach a planteles de la zona Centro-Norte; supervisó la modernización del camino Ixtacomitán–Chapultenango y la rehabilitación del Centro de Salud en la localidad Emiliano Zapata. Subrayó que no le fallará a Chiapas porque se trata de un gobierno con autoridad moral y emanado del pueblo.

Durante su visita a Chapultenango, Ramírez Aguilar entregó Becas Rosario Castellanos para alfabetización, insumos agrícolas y recorrió los Módulos de Atención Médica. Además, adelantó que se trabaja junto al Ayuntamiento para consolidar el proyecto de agua potable.

Más tarde, en Ocotepec, inauguró un Centro LIBRE para las Mujeres, dio el banderazo de inicio a la pavimentación de la Avenida Central 5 de Mayo y encabezó la entrega de becas Rosario Castellanos, así como apoyos al campo. En ese marco, afirmó que no solo se mejorará la imagen urbana, sino que se continuará avanzando en distintos programas y acciones para garantizar el bienestar de las y los habitantes.

Durante la gira, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, invitó a sumarse al programa Chiapas Puede para que más personas aprendan a leer y escribir. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, destacó que la entrega de árboles frutales y bombas aspersoras a productores refleja el interés del gobernador en que el campo siga siendo motor de la producción de alimentos y una actividad agropecuaria sustentable.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, señaló que los Centros LIBRE, como el inaugurado en Ocotepec, ofrecen atención, asesoría y acompañamiento a mujeres frente a situaciones de violencia, promoviendo justicia, equidad y bienestar. Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que la obra vial proyectada para este municipio busca fortalecer la riqueza cultural del pueblo zoque, impulsando orgullo, reconocimiento y desarrollo para sus habitantes.

En tanto, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, exhortó a la población a aprovechar los servicios de las jornadas médicas que se llevan a los municipios. El director del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Miguel Prado de los Santos, informó que avanza la instalación de antenas de Internet para brindar conectividad gratuita a estudiantes. A su vez, el titular de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, detalló que en la reconstrucción de 19 kilómetros del camino Ixtacomitán–Chapultenango se invierten más de 29.3 millones de pesos, en beneficio de 13 mil habitantes.

Por su parte, los presidentes municipales de Ixtacomitán, Miguel Ángel Moreno Palacios; de Chapultenango, Amancio Lucas Hernández; y de Ocotepec, Isidro Baldemar Ramos Bonifaz, agradecieron al Gobierno del Estado por las acciones que fortalecen la salud, educación, campo e infraestructura, sembrando desarrollo, bienestar y modernización en sus comunidades.

En esta gira de trabajo también estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva; así como las diputadas locales Alejandra Gómez Mendoza, Selene Josefina Sánchez Cruz y Rosa Linda López Sánchez, entre otros.