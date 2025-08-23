sábado, agosto 23, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSSP emite recomendaciones de ciberseguridad
Al Instante

SSP emite recomendaciones de ciberseguridad

0
11

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 23 de agosto de 2025. Con el objetivo de promover entre la ciudadanía una cultura de protección digital, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación y la Guardia Estatal Cibernética, emite las siguientes recomendaciones.

En este sentido, para proteger a los usuarios, la Guardia Estatal Cibernética recomienda utilizar la verificación de dos pasos para las cuentas en las distintas aplicaciones que se usan en el día a día, solicitar un NIP con su operador de servicios para su buzón de voz, no contestar llamadas fraudulentas o marcar a cuentas sospechosas. Esto con el objetivo de evitar el robo de datos o el acceso a su información.

Así también, se exhorta a la población a proteger su información personal, su identidad digital y sus dispositivos de amenazas en línea, como el robo de datos, el ciberacoso o la vigilancia no autorizada. La SSP trabaja de manera coordinada para fortalecer de manera continua acciones y estrategias que permitan garantizar la seguridad de los usuarios.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma su compromiso con la sociedad chiapaneca de mantener actualizada a la sociedad respecto a las nuevas tecnologías.

Artículo anterior
Nada nos detendrá en la misión de estar cerca de la gente: Eduardo Ramírez
Artículo siguiente
En operativo de seguridad detienen a dos masculinos con presunto cristal en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) garantiza seguridad y proximidad social en Chiapas

Al Instante staff - 0
Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) garantiza seguridad y proximidad social en Chiapas Con el firme compromiso de garantizar la seguridad y la cercanía con...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a dos masculinos con presunto cristal en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del...
Leer más

Nada nos detendrá en la misión de estar cerca de la gente: Eduardo Ramírez

Al Instante staff - 0
- Encabezó una intensa gira de trabajo en Ixtacomitán, Chapultenango y Ocotepec El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una intensa gira de trabajo por...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV