SSP emite recomendaciones de ciberseguridad

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 23 de agosto de 2025. Con el objetivo de promover entre la ciudadanía una cultura de protección digital, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación y la Guardia Estatal Cibernética, emite las siguientes recomendaciones.

En este sentido, para proteger a los usuarios, la Guardia Estatal Cibernética recomienda utilizar la verificación de dos pasos para las cuentas en las distintas aplicaciones que se usan en el día a día, solicitar un NIP con su operador de servicios para su buzón de voz, no contestar llamadas fraudulentas o marcar a cuentas sospechosas. Esto con el objetivo de evitar el robo de datos o el acceso a su información.

Así también, se exhorta a la población a proteger su información personal, su identidad digital y sus dispositivos de amenazas en línea, como el robo de datos, el ciberacoso o la vigilancia no autorizada. La SSP trabaja de manera coordinada para fortalecer de manera continua acciones y estrategias que permitan garantizar la seguridad de los usuarios.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma su compromiso con la sociedad chiapaneca de mantener actualizada a la sociedad respecto a las nuevas tecnologías.