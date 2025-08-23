En operativo de seguridad detienen a dos masculinos con presunto cristal en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos con al parecer cristal, en el municipio de Tapachula.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, elementos estatales detuvieron a Manuel “N” alias “El Pelón” y Artemio “N” alias “Tema” a quienes les aseguraron 35 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

Por estos hallazgos, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por el posible delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos para la prevención, combate e inhibición de los delitos que alteren la salud pública de las y los ciudadanos.