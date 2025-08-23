sábado, agosto 23, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a dos masculinos con presunto cristal en...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a dos masculinos con presunto cristal en Tapachula

0
82

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos con al parecer cristal, en el municipio de Tapachula.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, elementos estatales detuvieron a Manuel “N” alias “El Pelón” y Artemio “N” alias “Tema” a quienes les aseguraron 35 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

Por estos hallazgos, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por el posible delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos para la prevención, combate e inhibición de los delitos que alteren la salud pública de las y los ciudadanos.

En operativo de seguridad detienen a dos masculinos con presunto cristal en Tapachula
Artículo anterior
SSP emite recomendaciones de ciberseguridad
Artículo siguiente
Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) garantiza seguridad y proximidad social en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) garantiza seguridad y proximidad social en Chiapas

Al Instante staff - 0
Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) garantiza seguridad y proximidad social en Chiapas Con el firme compromiso de garantizar la seguridad y la cercanía con...
Leer más

SSP emite recomendaciones de ciberseguridad

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 23 de agosto de 2025. Con el objetivo de promover entre la ciudadanía una cultura de protección digital, la Secretaría de...
Leer más

Nada nos detendrá en la misión de estar cerca de la gente: Eduardo Ramírez

Al Instante staff - 0
- Encabezó una intensa gira de trabajo en Ixtacomitán, Chapultenango y Ocotepec El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una intensa gira de trabajo por...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV