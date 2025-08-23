Se Incrementa la Presencia de Personas en Condición de Calle en Tapachula

• La gran mayoría son migrantes que presentan problemas mentales y adicciones.

Tapachula 22 agosto 2025.- En los últimos meses se han incrementado los casos de personas adultas mayores que se encuentran en condición de calle en la zona centro de la ciudad de Tapachula, en donde duermen, comen lo que pueden y también piden limosna.

Los principales espacios públicos donde habitan son parques, mercados, jardineras y terminales de autobuses y de servicios públicos, utilizados como refugios improvisados donde realizan sus necesidades fisiológicas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.