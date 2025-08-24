En operativo de seguridad detienen a presunto narcomenudista en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a presunto narcomenudista, en el municipio de Tapachula.

Durante recorridos preventivos y disuasivos en la colonia Obrera de la Perla del Soconusco, elementos estatales detuvieron a Luis “N”, a quien le aseguraron 20 bolsitas de nylon conteniendo hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Ante el presunto hecho delictuoso, el masculino quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos para la prevención, combate e inhibición de los delitos en contra de la salud pública en el territorio chiapaneco.