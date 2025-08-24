domingo, agosto 24, 2025
Tapachula FC domó a los «Toros» en el inicio del Apertura 2025

El conjunto de Tapachula FC arrancó con el pie derecho su participación en la Liga Premier Apertura 2025, al vencer 1-0 a Neza FC en el Estadio Olímpico, en un partido lleno de intensidad y emociones.

El gol del triunfo llegó al minuto 73 gracias al colombiano Yomar Rentería, quien tomó el balón en medio campo y, con fuerza, garra y determinación, dejó atrás a la zaga visitante para definir con potencia ante el arquero Arturo Gatica.

Fue un duelo en el que los dirigidos por Diego Mazariegos fueron protagonistas desde el arranque. Tapachula FC saltó al campo con Kefren en el arco; en la defensa Eduardo Ruiz, Luis Silias, Ángel Hernández y Jesús Navarro; en medio campo “Gallo” Navarro, Alan Vázquez y “Yiyo” Guillén; y al ataque “Cabañas” Villatoro, “FR10” y Yomar Rentería.

El partido también estuvo marcado por la salida por lesión del capitán “Cabañas” Villatoro al minuto 50. Pese a esta baja sensible, el equipo supo recomponerse con variantes en ofensiva, destacando el ingreso de Gabriel Vidal en la delantera y el debut del joven tapachulteco Joan Aguilar en el mediocampo.

El rival, Neza FC, que disputó su primer encuentro en la Liga Premier, mostró orden en medio campo, pero no pudo contener la propuesta ofensiva del cuadro local.

Con este resultado, Tapachula FC suma sus primeros tres puntos del torneo y se coloca en la cuarta posición del Grupo 3. El próximo compromiso será en calidad de visitante ante Deportiva Venados, el sábado 30 de agosto a las 10:30 horas en Temanché, Yucatán.

