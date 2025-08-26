FGE esclarece feminicidio en Mapastepec

– Aprehenden al presunto responsable de este hecho ocurrido en marzo de este año

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron mandamiento judicial en contra de Martín “N”, como presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de una mujer de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Mapastepec, en marzo de 2025.

El presunto agresor fue aprehendido a través de un cateo realizado a un inmueble ubicado en el ejido Consuelo Ulapa, en el municipio de Acapetahua, y fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Acapetahua, quien definirá su situación legal.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, refirió que estas acciones son parte del combate a la incidencia delictiva, principalmente al delito de feminicidio, emprendido con total compromiso y con la política pública del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de Cero Impunidad a la violencia feminicida.

La Fiscalía General del Estado pedirá la pena máxima que es de 100 años y refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados y garantizando que ningún feminicidio quede impune.