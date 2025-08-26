Marchan Maestros en #Tapachula; Exigen Justicia por Estudiantes Desaparecidos

Tapachula 26 de agosto 2025._ Diversos colectivos estudiantes normalistas y maestros de la sección VII de la CNTE-SNTE región costa grande realizaron una marcha y manifestación en la ciudad deTapachula.

El coordinador V de la sección VII del SNTE región costa grande Gabriel Díaz Ordóñez manifestó y exigió justicia por la desaparición de 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Con consignas y lonas los manifestantes recorrieron las calles de Tapachula desde la fuente Atzacua hasta culminar en la explanada del parque central Miguel Hidalgo.

Dónde llevaron a cabo un mitin con la participación de varios maestros exigiendo Justicia para los jóvenes desaparecidos durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto que intento ocultar las evidencias sobre este caso.

Díaz Ordóñez solicito a las autoridades de la SEP que deje de estar interviniendo en la cadena de cambios y demandas del magisterio chiapaneco a días de iniciar el ciclo escolar. EL ORBE/ Mesa de Redacción.