viernes, agosto 29, 2025
El icónico puente elevado del libramiento sur en Tapachula ya está completamente rehabilitado

Tapachula, Chiapas a 29 de agosto 2025.– El emblemático puente ubicado en la 4a sur ya está completamente rehabilitado: reencarpetado, pintado… ¡y ahora totalmente iluminado! El alcalde Yamil Melgar Bravo anunció que esta intervención integral representa un avance clave para la conectividad urbana y el desarrollo del municipio, mejorando no solo la movilidad, sino también la seguridad y la imagen urbana de Tapachula.

Con este logro, el puente vuelve a brillar como un símbolo de ciudadanía y progreso para todos los tapachultecos. El orbe / carlos montes

Compromiso con la justicia y el bienestar impulsa el desarrollo regional en Chiapas: Juan Carlos Moreno Guillén
