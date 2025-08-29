Compromiso con la justicia y el bienestar impulsa el desarrollo regional en Chiapas: Juan Carlos Moreno Guillén

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, realizó una gira de trabajo por el Soconusco, donde junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y servidoras y servidores estatales constataron los avances en materia de seguridad y bienestar en la región.

Comenzando con estas actividades, el magistrado Moreno Guillén participó junto al mandatario estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, en la Mesa de Paz Chiapas, realizada desde la 22 Zona Naval en el municipio de Tapachula. En este espacio donde se diseñan y se presentan los resultados de las estrategias de seguridad y bienestar, Moreno Guillén refrendó el compromiso institucional de esta casa de la justicia, de seguir trabajando en la impartición de una justicia humanista en todos los municipios que conforman nuestra entidad.

Posteriormente, el titular del Poder Judicial destacó la labor de las fuerzas armadas en favor de la seguridad y soberanía, en su visita a la Zona Naval en Puerto Madero, en donde recorrió el buque ARM Chiapas, que realiza funciones de patrulla oceánica, con el que se llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar, así como tareas de vigilancia y protección de la soberanía nacional en las aguas de la frontera sur del país.

Durante esta visita, el magistrado presidente Moreno Guillén reconoció la labor y el compromiso del personal que integra la tripulación de este buque patrulla, destacando su valiosa contribución al fortalecimiento de la seguridad marítima; asimismo, resaltó el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y defensa que continúan impulsando acciones para garantizar la paz y el bienestar de la población.

Finalizando esta jornada por el Soconusco, Juan Carlos Moreno Guillén presenció la entrega de los apoyos “Pesca por el Bienestar”, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con el objetivo de fortalecer al sector pesquero y reconocer su valiosa contribución en la economía local.

Al realizarse esta entrega de insumos desde Puerto Madero, Moreno Guillén destacó la relevancia de estos apoyos que contribuyen al desarrollo de las familias dedicadas a esta actividad económica, muestra del compromiso del gobierno estatal en la implementación de políticas públicas que mejoran la calidad de vida de las y los habitantes de esta región.

En cada una de estas acciones, el magistrado presidente reafirmó su compromiso de seguir trabajando y colaborando en giras de trabajo centradas en el bienestar integral y el desarrollo de las y los ciudadanos de todo el territorio estatal, impulsando una justicia humanista, más incluyente y cercana a las necesidades reales de la población.