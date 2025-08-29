En operativo de seguridad detienen a dos personas por el posible delito de robo en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos presuntos responsables del delito de robo a comercio, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

En respuesta al reporte de auxilio al 9-1-1, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Cristian “N” y Nicolás “N”, quienes fueron sorprendidos sustrayendo un centro de carga de un negocio en la colonia Lomas del Venado de la capital chiapaneca.

En el lugar, elementos estatales detuvieron a presuntos responsables del robo al negocio luego de ser sorprendidos por el propietario, quien realizó una llamada de emergencia al 911.



1 de 2

Por estos hechos, los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso para la prevención, combate e inhibición de los delitos en la capital chiapaneca.