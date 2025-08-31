domingo, agosto 31, 2025
spot_img
InicioAl InstanteElementos del orden aprehenden a presunto pederasta: FGE
Al InstanteRojas

Elementos del orden aprehenden a presunto pederasta: FGE

0
5

Elementos del orden aprehenden a presunto pederasta: FGE

– Se encuentra recluido en el CERSS 03, en Tapachula

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Miguel “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de una menor de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Mazatán, en marzo de 2019, y que fueron denunciados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, del Sistema DIF de Mazatán.

El detenido es objetivo prioritario y fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, para que defina su situación legal; en tanto, se encuentra recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 03.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=318&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1960039244729699%2F&show_text=true&width=560&t=0" width="560" height="433" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"]

Artículo anterior
En operativo interinstitucional detienen a dos personas en posesión de narcóticos en Tapachula.
Artículo siguiente
Cuida la privacidad de tus hijos
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Cuida la privacidad de tus hijos

Al Instante staff - 0
Ante el regreso a clases el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, hace un...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a dos personas en posesión de narcóticos en Tapachula.

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación...
Leer más

El voto libre es un deber ciudadano y una vía para construir paz y justicia social: Moreno Guillén

Al Instante staff - 0
Este domingo 31 de agosto, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la ceremonia cívica...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV