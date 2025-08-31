Elementos del orden aprehenden a presunto pederasta: FGE

– Se encuentra recluido en el CERSS 03, en Tapachula

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Miguel “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de una menor de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Mazatán, en marzo de 2019, y que fueron denunciados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, del Sistema DIF de Mazatán.

El detenido es objetivo prioritario y fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, para que defina su situación legal; en tanto, se encuentra recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 03.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

