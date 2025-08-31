domingo, agosto 31, 2025
En operativo interinstitucional detienen a dos personas en posesión de narcóticos en Tapachula.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas con dosis de al parecer cristal en el municipio de Tapachula.


Mediante los operativos de seguridad acciones preventivas y disuasivas, con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, guardias estatales aplicaron control preventivo de detención a Yadira “N” de nacionalidad mexicana y Juan «N» de nacionalidad hondureña, con 29 dosis de sustancia granulosa con las características propias de la droga conocida como cristal, así como 16 tarjetas de diversas instituciones bancarias.

Los presuntos responsable fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de los ciudadanos en el estado de Chiapas.

