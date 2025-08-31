FGE y SSP aprehenden a presunto responsable de violación agravada en Tonalá

– Es elemento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron mandamiento judicial en contra de Óscar “N”, como presunto responsable del delito de violación agravada, en agravio de una persona del sexo femenino, por hechos ocurridos en Tonalá, el 8 octubre de 2024.

El presunto agresor quien fungía como elemento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Tonalá, que definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, y sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.