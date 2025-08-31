Se reporta un avance del 85% del Centro de Convivencias.

*Tapachula se transforma en infraestructura deportiva

Yamil Melgar, el alcalde de Tapachula, informó que continúa la transformación de los espacios públicos de la ciudad. En menos de un año de gestión, ha renovado diferentes parques, destacando la importante transformación del parque de Cerritos, que ha beneficiado a los usuarios al ofrecer más actividades deportivas.

Además, anunció que el Centro de Convivencias está en un 85% de su remodelación. Este espacio se convertirá en un auditorio para jugar básquetbol profesional, con medidas y instalaciones de primer nivel.

El objetivo es que jóvenes, adultos y niños tapachultecos practiquen deporte, eliminando el pretexto de la falta de espacios públicos. Tapachula se preocupa por cuidar la salud de su gente, frenando enfermedades degenerativas como la diabetes, erradicando la obesidad en jóvenes y niños, e impulsando el deporte en personas mayores para mantener una vida activa.

Yamil Melgar concluyó: «Seguimos transformando Tapachula para que se vea más chula cada día».