lunes, septiembre 1, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSe reporta un avance del 85% del Centro de Convivencias.
Al InstanteDeportes

Se reporta un avance del 85% del Centro de Convivencias.

0
25

*Tapachula se transforma en infraestructura deportiva

Yamil Melgar, el alcalde de Tapachula, informó que continúa la transformación de los espacios públicos de la ciudad. En menos de un año de gestión, ha renovado diferentes parques, destacando la importante transformación del parque de Cerritos, que ha beneficiado a los usuarios al ofrecer más actividades deportivas.

Además, anunció que el Centro de Convivencias está en un 85% de su remodelación. Este espacio se convertirá en un auditorio para jugar básquetbol profesional, con medidas y instalaciones de primer nivel.

El objetivo es que jóvenes, adultos y niños tapachultecos practiquen deporte, eliminando el pretexto de la falta de espacios públicos. Tapachula se preocupa por cuidar la salud de su gente, frenando enfermedades degenerativas como la diabetes, erradicando la obesidad en jóvenes y niños, e impulsando el deporte en personas mayores para mantener una vida activa.

Yamil Melgar concluyó: «Seguimos transformando Tapachula para que se vea más chula cada día».

Se reporta un avance del 85% del Centro de Convivencias.
Artículo anterior
FGE y SSP aprehenden a presunto responsable de violación agravada en Tonalá
Artículo siguiente
“Logramos que Pantelhó pudiera votar”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Mañana lunes 1º de septiembre, presentamos el Primer Informe de Gobierno

Al Instante staff - 0
Mañana lunes 1º de septiembre, presentamos el Primer Informe de Gobierno; no habrá Mañanera del Pueblo. Sigue la transmisión por redes sociales. https://x.com/claudiashein/status/1962349837241696440?s=46
Leer más

“Logramos que Pantelhó pudiera votar”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Al Instante staff - 0
* SSP y Mesa Permanente de Seguridad, concluyen con saldo blanco la jornada electoral en el municipio de Pantelhó. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 31 de agosto...
Leer más

FGE y SSP aprehenden a presunto responsable de violación agravada en Tonalá

Al Instante staff - 0
- Es elemento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron mandamiento judicial...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV