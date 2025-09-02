En operativo de seguridad detienen a dos masculinos con cartuchos útiles y presuntos narcóticos en Tapachula

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos con cartuchos útiles y presuntos narcóticos en el municipio de Tapachula.

Como resultado de un amplio despliegue operativo en el municipio a la altura de la colonia Obrera,se logró la detención de Diego “N” alias «El Chino» y José «N» alias «El Chapin», a quienes se les aseguraron cinco cartuchos útiles calibre .223 milímetros, así como 26 dosis de polvo blanco granulado con las características propias del cristal.

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas combatiendo de manera frontal a la delincuencia en el territorio estatal.