martes, septiembre 2, 2025
Reforzarán seguridad ante nuevo puente La Concordia que comunicará a la Sierra y la Frailesca

• Secretario de Seguridad del Pueblo y Fiscal General se reúnen con mandos operativos y supervisan la zona

El secretario de Seguridad del Pueblo, el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezaron una gira de trabajo en la región Frailesca, con el objetivo de revisar la incidencia delictiva y fortalecer las estrategias de seguridad en esta zona.

Durante una reunión de trabajo en el municipio de La Concordia, donde participaron mandos de diferentes instituciones de seguridad, se analizó la situación actual en materia de seguridad pública y se abordó el establecimiento de un plan operativo que permita garantizar la paz y tranquilidad de la población.

En este marco, se destacó la importancia de prever cualquier amenaza a la seguridad de la región ante el incremento de movilidad y tráfico vehicular que se espera cuando finalice la construcción del puente en La Concordia.

Posteriormente, Aparicio Avendaño y Llaven Abarca acompañados del director de la Agencia Estatal de Investigación e Inteligencia Ministerial, Ever Quintero; representantes de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, realizaron un recorrido de supervisión por la zona de dicho puente que será un parteaguas que modificará las vías de comunicación y conectividad entre las regiones Sierra y Frailesca.

El Secretario de Seguridad del Pueblo señaló que se tienen garantizadas las operaciones en esta zona con un amplio despliegue en coordinación con los tres órdenes de gobierno, como se ha hecho desde el inicio del gobierno del mandatario Eduardo Ramírez.

El Fiscal General, agregó que como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez, se encuentran pendientes y llevan a cabo un análisis operativo para poder implementar un nuevo despliegue junto a todas las corporaciones para garantizar la seguridad en ambas regiones del estado.

