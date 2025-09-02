Sofía Espinoza y Guadalupe Gómez encabezan 5ta Reunión con Víctimas de Violencia

• El Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente” realizó este encuentro al que asistió el Fiscal General, Jorge Llaven

En la 5ta Reunión con Víctimas de Violencia del Centro de Justicia para las Mujeres, encabezada por Sofía Espinoza Abarca, esposa del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente”, Guadalupe Gómez Casanova, señaló que bajo la misma visión y con el ejemplo de Espinoza Abarca, el Voluntariado FGE Chiapas brinda todo el respaldo a las víctimas de violencia para protegerlas y acompañarlas.

“Refrendamos nuestro apoyo a las mujeres valientes que han alzado la voz y han confiado en la Fiscalía General del Estado, porque no es fácil que den este paso, pero han decidido hacerlo para proteger a sus hijas, hijos y a ellas mismas”, expresó Lupita Gómez en este acto al que asistió el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

1 de 10

En su mensaje, Sofía Espinoza resaltó la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer las acciones que se realizan en favor de las mujeres y apuntó que es necesario acercar cada vez más información sobre las instituciones que atienden casos de violencia de género. “Hagamos una gran red de mujeres y promovamos las acciones que ya impulsan la Fiscalía y los voluntariados; soy su aliada y me sumo al trabajo que aquí se realiza”.

Por su parte, Jorge Llaven reiteró el gran compromiso y coordinación de la FGE y el Voluntariado de la FGE con todas las instituciones, para llevar la paz de Chiapas hasta los hogares. “En la estrategia de seguridad humanista del Gobernador Eduardo Ramírez, tenemos claro que es un gran reto; por eso es fundamental que nos ayuden con las denuncias. ¡En Chiapas, la paz la construimos gobierno y sociedad!”, acotó.

La directora del Cejum, Eny Ávila Salinas, mencionó que se busca brindar respuestas inmediatas a cada una de las mujeres que acuden al Centro, las cuales, dijo, son ejemplo de valentía al dejar atrás una vida de violencia, encaminando junto con sus hijas e hijos un nuevo proyecto de vida en libertad y con dignidad.

Asimismo, la Secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, reconoció la labor del Voluntariado de la FGE por acercar ayuda y fortalecer redes de apoyo para mujeres que han atravesado situaciones de violencia.

En los testimonios, mujeres víctimas de violencia agradecieron el acompañamiento del Cejum, tanto en el ámbito psicológico como en el jurídico, y alentaron a las demás usuarias a que sigan luchando por sus casos y derechos, al tiempo de solicitar a las autoridades presentes que continúen trabajando a favor de las mujeres.

Asistieron también, la coordinadora de Enlace Interinstitucional, Cristal Espinosa Alias; el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; las Presidentas del Voluntariado “Aliadas por la Paz y la Seguridad del Pueblo”, Sobeida de Aparicio; del Voluntariado Cobach, María Eugenia Ozuna Hodich; del Voluntariado Humanista por la Salud, Leila Balderas Hernández, y del Voluntariado de la SAGyP, Verónica Morales de Barba; así como la Diputada local María Isabel Rodríguez Jiménez.