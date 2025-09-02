Poder Judicial refrenda su compromiso con una justicia con perspectiva de género, infancias y adolescencias

– Dictan sentencia ejemplar de 65 años de prisión, además de la reparación del daño integral y moral para las víctimas indirectas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, con un enfoque de justicia humano, que pondera la perspectiva de género, infancias y adolescencias, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a José “N”, por el delito de Feminicidio.

Por los hechos ocurridos en el año 2024 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa determinó imponerle a José “N” una pena de 65 años de prisión.

Asimismo, se le condenó al pago de la reparación del daño integral y moral a favor de las víctimas indirectas, entre ellas, dos infantes y un adolescente, a quienes deberá cubrir gastos de manutención hasta que cese esa obligación en los términos del Código Civil vigente en el estado.

Esta resolución se emitió luego de que el órgano técnico de investigación y acusación realizara el desahogo probatorio en audiencias orales, logrando acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta acción, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en la que se emitan sentencias condenatorias ejemplares que no permitan la impunidad en delitos que atenten contra la integridad y la vida de las mujeres.