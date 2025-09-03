jueves, septiembre 4, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEl presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación integral...
Al Instante

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación integral de la 1a. calle Oriente entre 5a. y 15a. avenida Norte

0
20

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación integral de la 1a. calle Oriente entre 5a. y 15a. avenida Norte, en la colonia Centro, para beneficiar a 12 mil 401 personas directamente.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero, sus hijas, regidoras, regidores y el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, puso en marcha la obra con lo que se fortalece la conectividad, se mejora la imagen urbana y se garantiza la seguridad de los tapachultecos.

Los vecinos de la colonia agradecieron y recibieron con entusiasmo al alcalde y su comitiva.

#VoluntadParaTransformar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación integral de la 1a. calle Oriente entre 5a. y 15a. avenida Norte
Artículo anterior
En operativo interinstitucional detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en San Cristóbal de Las Casas.
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez supervisa afectaciones en San Cristóbal y garantiza protección civil
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez supervisa afectaciones en San Cristóbal y garantiza protección civil

Al Instante staff - 0
· El gobernador afirmó que la ayuda llegará a todas las colonias y familias afectadas por...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en San Cristóbal de Las Casas.

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más

En operativo interinstitucional en Frontera Comalapa detienen a masculino en posesión de arma de fuego, presuntos narcóticos y vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
Como parte de la acciones preventivas y disuasivas en el marco de los operativos de seguridad en Frontera Comalapa, la Secretaría de Seguridad del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV