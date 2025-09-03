El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación integral de la 1a. calle Oriente entre 5a. y 15a. avenida Norte, en la colonia Centro, para beneficiar a 12 mil 401 personas directamente.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero, sus hijas, regidoras, regidores y el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, puso en marcha la obra con lo que se fortalece la conectividad, se mejora la imagen urbana y se garantiza la seguridad de los tapachultecos.

Los vecinos de la colonia agradecieron y recibieron con entusiasmo al alcalde y su comitiva.

