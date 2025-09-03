En operativo interinstitucional detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en San Cristóbal de Las Casas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, en operativo Carreteras Seguras, elementos de la fuerza interinstitucional sobre la autopista San Cristóbal de Las Casas a Chiapa de Corzo, detuvieron a Noé “N”, en posesión de un vehículo con reporte de robo.

La unidad vehicular marca Nissan tipo Estaquita color blanco, con placas de circulación, cuenta con reporte de robo vigente de fecha 19 de abril del año 2017, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, el detenido y el objeto tendiente a la comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas.