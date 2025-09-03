jueves, septiembre 4, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo interinstitucional detienen a masculino con vehículo con reporte de robo...
Al InstanteRojas

En operativo interinstitucional detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en San Cristóbal de Las Casas.

0
28

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, en operativo Carreteras Seguras, elementos de la fuerza interinstitucional sobre la autopista San Cristóbal de Las Casas a Chiapa de Corzo, detuvieron a Noé “N”, en posesión de un vehículo con reporte de robo.

La unidad vehicular marca Nissan tipo Estaquita color blanco, con placas de circulación, cuenta con reporte de robo vigente de fecha 19 de abril del año 2017, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, el detenido y el objeto tendiente a la comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas.

En operativo interinstitucional detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en San Cristóbal de Las Casas.
Artículo anterior
En operativo interinstitucional en Frontera Comalapa detienen a masculino en posesión de arma de fuego, presuntos narcóticos y vehículo con reporte de robo
Artículo siguiente
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación integral de la 1a. calle Oriente entre 5a. y 15a. avenida Norte
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez supervisa afectaciones en San Cristóbal y garantiza protección civil

Al Instante staff - 0
· El gobernador afirmó que la ayuda llegará a todas las colonias y familias afectadas por...
Leer más

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación integral de la 1a. calle Oriente entre 5a. y 15a. avenida Norte

Al Instante staff - 0
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la pavimentación integral de la 1a. calle Oriente entre 5a. y 15a. avenida Norte,...
Leer más

En operativo interinstitucional en Frontera Comalapa detienen a masculino en posesión de arma de fuego, presuntos narcóticos y vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
Como parte de la acciones preventivas y disuasivas en el marco de los operativos de seguridad en Frontera Comalapa, la Secretaría de Seguridad del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV