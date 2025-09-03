En operativo interinstitucional en Frontera Comalapa detienen a masculino en posesión de arma de fuego, presuntos narcóticos y vehículo con reporte de robo

Como parte de la acciones preventivas y disuasivas en el marco de los operativos de seguridad en Frontera Comalapa, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y Ejército Mexicano, detuvieron a un masculino por los probables delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de armas de fuego y explosivos, y posesión de vehículo con reporte de robo en el municipio de Frontera Comalapa.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, sobre el tramo carretero Frontera Comalapa a Paso Hondo a la altura de la entrada al ejido 3 Pinos, se logró la detención de Diego “N” quien conducía un vehículo marca Wolkwagen tipo Sedán color blanco.

Al masculino se le aseguró un arma larga, un cargador y 5 cartuchos útiles calibre .308 milímetros, así como 13 dosis de al parecer la droga conocida como cristal, además, el vehículo arrojó contar con reporte de robo vigente al corroborar los datos en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para combatir ilícitos que pongan en riesgo a la ciudadanía chiapaneca.