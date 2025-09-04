En operativo de seguridad en Bochil detienen a un masculino en posesión de vehículo con reporte de robo

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Vial Preventiva en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino en posesión de vehículo con reporte de robo, en el municipio de Bochil.

Como resultado de los operativos de seguridad implementados en el municipio, guardias estatales detuvieron a Manuel “N”, quien conducía un vehículo marca Volkswagen de color amarillo con placas de circulación del estado de Chiapas, con reporte de robo vigente.

El detenido y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene las acciones preventivas y disuasivas en todo el territorio chiapaneco para la prevención, combate e inhibición del robo de vehículos como de los delitos que laceran el patrimonio de la ciudadanía.