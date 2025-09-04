En operativo de seguridad en Altamirano detienen a un masculino con vehículo con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal de Caminos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por presunta posesión de vehículo con reporte de robo en el municipio de Altamirano.

Derivado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre el tramo carretero Ocosingo – Altamirano, a la altura de la colonia 20 de Noviembre, detuvieron a José “N”, quien conducía una unidad vehicular marca Nissan tipo NP300 de color blanco sin placas de circulación, la cual cuenta con reporte de robo vigente del 20 de junio del 2017 en el estado de Tabasco, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

El detenido y vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma el compromiso de mantener las estrategias de prevención, combate e inhibición en contra del delito de robo de vehículos, en el estado de Chiapas.