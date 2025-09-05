ATIENDE PC VOLCADURA DE TRÁILER EN LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA.

•El conductor de la unidad fue trasladado al Hospital General para su atención.

05 de septiembre 2025, Tapachula, Chiapas.- Elementos de la Secretaría de Protección Civil Municipal (SPCM), atendieron la volcadura de un tráiler cargado de plátano en el Libramiento Sur de esta ciudad.

1 de 5

Derivado de las instrucciones del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, personal de SPCM, llegó al lugar para iniciar las labores de prevención de siniestros, ante el derrame de combustible sobre la carpeta asfáltica.

El conductor de la unidad que se dirigía al centro del país, fue identificado como Rodolfo «N» de 50 años de edad y mencionó haber perdido el control lo que ocasionó su volcadura.

El lugar se resguardó con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal y la Policía Estatal, además que se pide a los automovilistas circular con precaución.