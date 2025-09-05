En operativo de seguridad detienen a dos masculinos en posesión de narcóticos en Villaflores

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos por el probable delito contra la salud, en el municipio de Villaflores.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre tramo carretero Barrio Matzumón a Tuxtla Gutiérrez, se logró la detención de Darinel “N” alias «El Sapo» y Dostin «N», a quienes les aseguraron 17 dosis con las características de la droga conocida como cristal, dinero en efectivo y un mototaxi.

Por estos hechos, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales para brindar seguridad y vigilancia en el territorio chiapaneco, para crear un clima de paz y tranquilidad.