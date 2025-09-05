viernes, septiembre 5, 2025
En operativo de seguridad detienen a dos masculinos en flagrante robo en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a personas en flagrante robo en el municipio de Tapachula.

En respuesta a una denuncia ciudadana, elementos de la guardia estatal detuvieron a Daniel “N” y Rodolfo “N”, como probables responsables del robo cometido en la colonia Lomas de Sayula de la Perla del Soconusco, encontrándole entre sus pertenencias un rollo de cable y un arma blanca (Machete).

Los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las y los ciudadanos en el estado de Chiapas.

