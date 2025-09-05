viernes, septiembre 5, 2025
En operativo interinstitucional detienen a masculino por el posible delito de ecocidio en Ocosingo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano detuvieron a un masculino por el posible delito de ecocidio en el municipio de Ocosingo.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas al municipio de Ocosingo, elementos de la fuerza interinstitucional marcaron el alto al conductor del tráiler marca Kenworth con placas de circulación del estado de Yucatán.

Camión de carga que transportaba aproximadamente 4 mil 687 piezas de madera (barrotes y polines), mismo que el conductor José “N”, no logró comprobar la transportación legal.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso interinstitucional de prevenir y combatir los delitos en contra del medio ambiente en el estado de Chiapas.

