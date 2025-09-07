En operativo de seguridad en Tapachula detienen a masculino en posesión de narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud, en el municipio de Tapachula.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Colinas del Rey, guardias de la fuerza de seguridad detuvieron a Isaac “N», a quien le aseguraron entre sus pertenencias 31 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública, en el estado de Chiapas.