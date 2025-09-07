En operativo interinstitucional en Ocosingo detienen a masculino con vehículo con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Caminos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Ocosingo.
Por estos hechos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas.