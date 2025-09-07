domingo, septiembre 7, 2025
Al Instante

En operativo interinstitucional en Ocosingo detienen a masculino con vehículo con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Caminos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Ocosingo.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca en el operativo Carretera Segura, sobre tramo carretero Ocosingo – Altamirano, guardias de la fuerza interinstitucional, detuvieron a Juan “N”, en posesión de un vehículo marca Nissan tipo Versa de color vino con placas de circulación del estado de Chiapas, mismo que cuenta con reporte de robo vigente, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas.

