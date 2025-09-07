domingo, septiembre 7, 2025
spot_img
InicioAl Instante#EnVivo | Conferencia de Prensa 07 de septiembre de 2025
Al Instante

#EnVivo | Conferencia de Prensa 07 de septiembre de 2025

0
25

#EnVivo | Conferencia de Prensa 07 de septiembre de 2025

Comparto las ligas de transmisión de la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad.

X

https://x.com/i/broadcasts/1YqGolqDpkvJv

FACEBOOK

https://www.facebook.com/share/v/15yYiWM97B/

YOUTUBE

Artículo anterior
En operativo interinstitucional en Ocosingo detienen a masculino con vehículo con reporte de robo.
Artículo siguiente
En Coahuila, Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad tendrá una Inversion de 650 MDP: Presidenta Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo de seguridad en Tapachula detienen a masculino en posesión de arma de fuego y presuntos narcóticos

Al Instante staff - 0
Como parte de la acciones preventivas y disuasivas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la...
Leer más

En Coahuila, Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad tendrá una Inversion de 650 MDP: Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Comunicado 392/2025 EN COAHUILA, PROGRAMA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE ALTA CALIDAD TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE 650 MDP: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM * Vamos a ser...
Leer más

En operativo interinstitucional en Ocosingo detienen a masculino con vehículo con reporte de robo.

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Caminos, en coordinación con la Fiscalía...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV