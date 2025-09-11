En atención al llamado que realizó un ciudadano a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Informa:

En atención al llamado que realizó un ciudadano a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, referente a una supuesta mala interacción y procedimiento por parte de elementos adscritos a la Guardia Estatal Vial Preventiva, es pertinente señalar que se procedió a la revisión exhaustiva de los sistemas de video vigilancia con los que cuenta la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Pakal, a fin de dar seguimiento puntual a este incidente.

Se pudo constatar que en la confluencia de las calles 2ª oriente entre la 2ª y 3ª Norte de la colonia Terán, de esta ciudad capital, se encontraban estacionados en doble fila dos vehículos automotores, incumpliendo el Reglamento de Tránsito y Vialidad, ante lo cual en el marco de sus atribuciones y funciones, el oficial adscrito a la Guardia Estatal Vial Preventiva, solicitó a los conductores de ambas unidades a respetar las normas viales y utilizar los espacios delimitados para el correcto resguardo de sus unidades y evitar con esto la interrupción al flujo vehicular de una de las principales arterias viales de esa colonia.

Lo anterior forma parte de las estrategias de concientización hacia la ciudadanía para que se sumen al esfuerzo que la Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene en beneficio de la sociedad.

Destacando, que se conserva de forma permanente la campaña “0 Multas”, con acciones de educación y cultura vial, entre las que sobresalen el correcto uso del cinturón de seguridad, el uso de casco y chaleco de identificación en motociclistas y el mantenimiento adecuado de las unidades vehiculares que circulan en las arterias viales.