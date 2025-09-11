jueves, septiembre 11, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAFECTADOS POR LLUVIAS RECIBEN AYUDA HUMANITARIA EN TAPACHULA
Al Instante

AFECTADOS POR LLUVIAS RECIBEN AYUDA HUMANITARIA EN TAPACHULA

0
21

* Recibieron despensas, cobertores, kits de limpieza y colchonetas.

11 de septiembre 2025, Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal (SPCM), inició con la entrega de ayuda humanitaria en las colonias afectadas por las lluvias del pasado lunes 8 de septiembre.

Las colonias Campestre Corlay, Monroy, Coapantes y 13 de Febrero, recibieron la ayuda humanitaria consistente en cobertores, colchonetas, kits de limpieza y despensas, detalló el titular de la SPCM, Luis Demetrio Martínez López.

La entrega de la ayuda humanitaria se realiza con la supervisión del Delegado de Protección Civil del Gobierno del Estado Joaquin Montes, con la finalidad de garantizar que la entrega se realice a quien verdaderamente lo necesite.

AFECTADOS POR LLUVIAS RECIBEN AYUDA HUMANITARIA EN TAPACHULA
Artículo anterior
En atención al llamado que realizó un ciudadano a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Informa:
Artículo siguiente
Poder Judicial e Icheja firman convenio de colaboración interinstitucional
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial del Estado impone sentencia de 41 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado y Homicidio en grado de tentativa

Al Instante staff - 0
- Sentencia a Luis “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, Chiapas. El Poder Judicial del Estado de Chiapas,...
Leer más

“Estamos trabajando coordinados, bajo el liderazgo de nuestro gobernador”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Al Instante staff - 0
*Secretaría de Seguridad del Pueblo instala la Base Kanan 4 en Honduras de la Sierra. Honduras de la Sierra, Chiapas; 11 de septiembre de 2025.-...
Leer más

Poder Judicial e Icheja firman convenio de colaboración interinstitucional

Al Instante staff - 0
-Suman voluntades a favor de la inclusión y capacitación de las y los chiapanecos. En un marco de cooperación interinstitucional, el Poder Judicial del Estado...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV