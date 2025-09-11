AFECTADOS POR LLUVIAS RECIBEN AYUDA HUMANITARIA EN TAPACHULA

* Recibieron despensas, cobertores, kits de limpieza y colchonetas.

11 de septiembre 2025, Tapachula, Chiapas.- El Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal (SPCM), inició con la entrega de ayuda humanitaria en las colonias afectadas por las lluvias del pasado lunes 8 de septiembre.

Las colonias Campestre Corlay, Monroy, Coapantes y 13 de Febrero, recibieron la ayuda humanitaria consistente en cobertores, colchonetas, kits de limpieza y despensas, detalló el titular de la SPCM, Luis Demetrio Martínez López.

La entrega de la ayuda humanitaria se realiza con la supervisión del Delegado de Protección Civil del Gobierno del Estado Joaquin Montes, con la finalidad de garantizar que la entrega se realice a quien verdaderamente lo necesite.