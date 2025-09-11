jueves, septiembre 11, 2025
FGE radica carpeta de investigación por la muerte de una persona en Tila

• Presuntamente la víctima fungía como Comisariado Ejidal

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables, por la muerte de quien en vida respondiera al nombre José “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Tila.

De acuerdo con los hechos, se conoció la noticia criminal sobre la presencia de una persona de sexo masculino sin vida sobre la vereda que conduce de Chulum Chico a Cantioc, sin embargo, algunos pobladores no dejaron que las autoridades ingresaran a realizar las indagatorias.

Posteriormente, después de un diálogo con las autoridades autónomas de la comunidad, ingresaron los elementos del orden a realizar los actos de investigación.

Así también, la Dirección de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la debida necropsia de ley, a fin de integrar debidamente la indagatoria.

Cabe mencionar que, presuntamente la víctima fungía como Comisariado Ejidal en Tila y comunidades anexas.

La FGE se encuentra realizando los actos de investigación, para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades, refrendando su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

