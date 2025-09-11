jueves, septiembre 11, 2025
Elementos policiales aprehenden a presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad: FGE

0
15

Elementos policiales aprehenden a presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad: FGE

– Considerado objetivo prioritario 54

Los elementos policiales de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Julio “N”, como presunto responsable de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio de una persona de identidad resguardada, por hechos ocurridos en mayo de 2009, en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima fue privada de su libertad por el indiciado y otras personas, quienes presuntamente pertenecían al Cartel de los Zetas; los familiares realizaron el pago del rescate, además de la entrega de dos vehículos; sin embargo, la víctima fue privada de la vida con armas de fuego.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo, con Cero Impunidad.

Informa Gobierno de México medidas saludables para disminuir consumo de Bebidas Azucaradas.
FGE radica carpeta de investigación por la muerte de una persona en Tila
