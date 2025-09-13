En operativo interinstitucional en San Cristóbal de Las Casas detienen a masculino con vehículo con reporte de robo.

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con una motocicleta con reporte de robo en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca en operativos de seguridad, en la colonia Lagos de María Eugenia, guardias estatales detuvieron a Juan “N”, quien conducía una motocicleta tipo F150 de color rojo, la cual cuenta con reporte de robo vigente del 2 de octubre 2015, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Ante los hechos, el detenido y el objeto como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas