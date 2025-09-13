sábado, septiembre 13, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo interinstitucional en San Cristóbal de Las Casas detienen a masculino...
Al InstanteRojas

En operativo interinstitucional en San Cristóbal de Las Casas detienen a masculino con vehículo con reporte de robo.

0
5

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con una motocicleta con reporte de robo en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca en operativos de seguridad, en la colonia Lagos de María Eugenia, guardias estatales detuvieron a Juan “N”, quien conducía una motocicleta tipo F150 de color rojo, la cual cuenta con reporte de robo vigente del 2 de octubre 2015, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Ante los hechos, el detenido y el objeto como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas

Artículo anterior
La transformación avanza en Querétaro
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La transformación avanza en Querétaro

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del evento La Transformación Avanza en Querétaro, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional...
Leer más

En operativo de seguridad en Huehuetán detienen a fémina en posesión de narcóticos

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación...
Leer más

Junto a las Fuerzas Armadas, Eduardo Ramírez conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la ceremonia conmemorativa del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, donde...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV