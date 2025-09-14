Refrenda Juan Carlos Moreno Guillén compromiso con todas las voces de las y los chiapanecos

– En el Aniversario de la Federación de Chiapas a México, Poder Judicial reitera su labor por la paz y la inclusión en el acceso a la justicia.
Este 14 de septiembre, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, asistió a la ceremonia conmemorativa del 201 Aniversario de la Federación de Chiapas a México.
Asimismo, en este marco, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén reiteró que el Poder Judicial continuará su misión de garantizar el acceso de justicia a las y los chiapanecos, trabajando desde un enfoque humanista que incluya a todas las voces, culturas e ideologías, con la firme convicción de que la justicia es la paz.