domingo, septiembre 14, 2025
spot_img
InicioAl InstanteRefrenda Juan Carlos Moreno Guillén compromiso con todas las voces de las...
Al Instante

Refrenda Juan Carlos Moreno Guillén compromiso con todas las voces de las y los chiapanecos

0
17

– En el Aniversario de la Federación de Chiapas a México, Poder Judicial reitera su labor por la paz y la inclusión en el acceso a la justicia.

Este 14 de septiembre, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, asistió a la ceremonia conmemorativa del 201 Aniversario de la Federación de Chiapas a México.

Este acto solemne, que fue un espacio de reflexión y reconocimiento de los hechos que forjaron los lazos históricos de nuestra entidad con la nación mexicana, reunió a las y los servidores del pueblo y representantes de las Fuerzas Armadas, quienes manifestaron su compromiso por seguir contribuyendo a preservar nuestra identidad estatal y nuestra soberanía nacional.

Asimismo, en este marco, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén reiteró que el Poder Judicial continuará su misión de garantizar el acceso de justicia a las y los chiapanecos, trabajando desde un enfoque humanista que incluya a todas las voces, culturas e ideologías, con la firme convicción de que la justicia es la paz.

Artículo anterior
En México, en 6 Años, Salieron de la Pobreza 13.5 Millones de Personas, Una Noticia que Cimbró al Mundo: Claudia Sheinbaum
Artículo siguiente
La Independencia se conquista todos los días: Presidenta Claudia Sheinbaum desde EDOMEX en el Marco de los Festejos por el 15 de Septiembre
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Yamil Melgar conmemora el CCI Aniversario de la Incorporación de Chiapas al Pacto Federal

Al Instante staff - 0
Desde la sede del Gobierno Municipal, el alcalde Yamil Melgar, acompañado de autoridades civiles, militares y educativas, encabezó la ceremonia conmemorativa del CCI Aniversario...
Leer más

La Independencia se conquista todos los días: Presidenta Claudia Sheinbaum desde EDOMEX en el Marco de los Festejos por el 15 de Septiembre

Al Instante staff - 0
Comunicado 406/2025 LA INDEPENDENCIA SE CONQUISTA TODOS LOS DÍAS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESDE EDOMEX EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR EL 15 DE SEPTIEMBRE ...
Leer más

En México, en 6 Años, Salieron de la Pobreza 13.5 Millones de Personas, Una Noticia que Cimbró al Mundo: Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Comunicado 405/2025 EN MÉXICO, EN 6 AÑOS, SALIERON DE LA POBREZA 13.5 MILLONES DE PERSONAS, UNA NOTICIA QUE CIMBRÓ AL MUNDO: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM * En...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV