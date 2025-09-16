¡Viva la paz en Tapachula!: Yamil Melgar

En un ambiente de unidad, fiesta y seguridad, el presidente municipal, Yamil Melgar, acompañado de la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, encabezó la ceremonia cívica del Grito de Independencia en el Parque Central Miguel Hidalgo, donde miles de familias se dieron cita para conmemorar con orgullo a los héroes que nos legaron patria y libertad.

Cumpliendo con el protocolo, el alcalde recibió de la escolta de la 36ª Zona Militar la Bandera Nacional y posteriormente salió al balcón de la sede del Gobierno Municipal para pronunciar la histórica arenga que exaltó los valores de unidad, justicia e identidad nacional.

Con gran fervor patrio, Yamil Melgar hizo sonar la campana como lo hiciera Don Miguel Hidalgo y Costilla aquella noche del 15 de septiembre de 1810, recordando que la independencia no solo es un hecho histórico, sino un legado de valor, resistencia y esperanza que sigue vivo en cada uno de los mexicanos.

El evento culminó con la expresión: “¡Viva la paz en Tapachula!”, símbolo del compromiso del edil para construir un municipio de bienestar, unidad y seguridad para todas las familias.

Los asistentes disfrutaron de la música de la marimba, además de la presentación de Omar Trampe, Ángel Mejía, Alexis Cristóbal y de reconocidos artistas como Reyli y Ana Bárbara, quienes llenaron de alegría el corazón de Tapachula, fortaleciendo la unidad de todos los presentes.

Gracias al dispositivo de seguridad coordinado, las familias asistentes disfrutaron de una noche de independencia con total seguridad, lo que permitió que la celebración se viviera con alegría, confianza y orden.

A la ceremonia conmemorativa asistió el representante de la 36ª Zona Militar, Alejandro Félix Barretero; el representante de la 22ª Zona Naval, Genaro Martínez Cárdenas; el representante del 43ª Batallón de la Guardia Nacional, Emmanuel Peña Espinoza; la síndico Municipal, Cleo Ortiz; además de los regidores Juan Carlos D´Amiano Solís, Camila Morales Asencio, Edi Alberto García Juárez, Bertha Moreno Espinosa, Emilio Orduña Morga, Adriana Blas Solís, Rosa Cortés Rueda, Nancy López Ruiz, entre otros servidores públicos e invitados.