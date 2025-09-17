Anuncia Eduardo Ramírez fortalecimiento de la política y la infraestructura deportiva para personas con discapacidad

– Abanderó a la Delegación Chiapas que participará en la Paralimpiada Nacional 2025

Durante el abanderamiento de la Delegación Chiapas que participará en la Paralimpiada Nacional 2025 en Aguascalientes, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el gobierno de la Nueva ERA ha asumido el compromiso de respaldar a las y los atletas con discapacidad, con el objetivo de que cumplan sus sueños deportivos y pongan en alto a Chiapas.

“Estamos obligados a acompañar a las personas que viven con una discapacidad y practican algún deporte. Les deseo mucho éxito, representen dignamente a Chiapas y vayan por los primeros lugares en las competencias. ¡Vivan nuestras y nuestros deportistas chiapanecos!”, expresó.

Ante las y los atletas y entrenadores, el mandatario anunció que se llevarán a cabo foros de diálogo para definir acciones que fortalezcan la política y la infraestructura deportiva incluyente. Asimismo, dio a conocer que Chiapas contará con el primer programa humanista a nivel nacional, dirigido a apoyar económicamente a madres y padres de familia que cuidan a hijas e hijos con discapacidad.

La directora general del Instituto del Deporte, Kathleen Bárbara Altúzar Galindo, informó que esta justa reunirá a más de 2 mil para atletas de todo el país, de los cuales 77 son chiapanecos provenientes de 16 municipios que competirán en ocho disciplinas, entre ellas paraciclismo, basquetbol sobre silla de ruedas, voleibol, tenis de mesa y paratletismo. Subrayó que con su ejemplo inspiran a la niñez y juventud, alejando las barreras del sedentarismo y demostrando que “el límite nunca está en el cuerpo, sino en la mente y en la voluntad”.

Externó además el compromiso de la Nueva ERA con la inclusión y el deporte adaptado, reconociendo el esfuerzo de para atletas como María de Jesús López Pérez, medallista nacional en paranatación; César Andrés Cruz Palacios, medallista nacional en paratletismo para ciegos y débiles visuales; y, de manera especial, Daniel de Jesús Morales Hernández, seleccionado en basquetbol sobre silla de ruedas, recientemente fallecido, a quien se rindió un minuto de silencio.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, resaltó que el gobierno humanista de Eduardo Ramírez impulsa la inclusión y la igualdad al invertir en deportes adaptados, una disciplina antes relegada pero con gran talento en Chiapas, que hoy cuenta con nuevas oportunidades.

A nombre de las y los para atletas, César Andrés Cruz Palacios agradeció al gobernador por abrir esta Nueva ERA de inclusión y deporte, que les brinda la posibilidad de competir en las Paralimpiadas Nacionales. Señaló que no solo representarán a Chiapas, sino que demostrarán que la discapacidad no es un límite, sino una oportunidad de superación. Exhortó a la juventud a practicar deporte y recordó que “el único límite es la mente”.

Durante el evento se entregaron kits de material deportivo a las y los seleccionados, con el propósito de fortalecer su preparación y desempeño en las próximas competencias.

En el acto estuvieron presentes la directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; el director médico del CRIT Chiapas, David Osvaldo González López; la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, Ana María Solís Ruiz; la seleccionada estatal de paranatación, María de Jesús López Pérez; así como familiares, entrenadores y entrenadoras.