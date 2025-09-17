miércoles, septiembre 17, 2025
FGE radica carpeta de investigación por el hallazgo de una persona sin vida y otra más, herida, en Tuxtla Gutiérrez

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables, por la muerte de una persona del sexo masculino y por otro masculino quien se encuentra hospitalizado, por hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en la colonia Plan de Ayala.

Un grupo interinstitucional arribó al lugar y se llevan a cabo las indagatorias correspondientes a través de la Fiscalías contra Homicidio y de Distrito Metropolitano

La FGE se encuentra realizando los actos de investigación, para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades, refrendando su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

Artículo anterior
Ninguna Injerencia es Posible en Nuestra Patria: Sheinbaum; Encabeza ERA Grito de Independencia y Desfile en Chiapas
Artículo siguiente
Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 17 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
