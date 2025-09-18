jueves, septiembre 18, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a masculino por probable acoso en Tuxtla...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a masculino por probable acoso en Tuxtla Gutiérrez

0
18

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, lograron la detención de un presunto acosador en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Elementos de la fuerza interinstitucional acudieron al boulevard Belisario Domínguez y calzada Ciro Farrera de la colonia Jardines en la capital chiapaneca, al auxilio de una persona de sexo femenino, quien denunció ser víctima de presunto delito de acoso sexual al número de emergencia 9-1-1 perteneciente a Escudo Pakal (C5).

En el lugar y ante el señalamiento, guardias estatales detuvieron a Salvador “N”, como presunto responsable, mismo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de salvaguardar la integridad física de las niñas y mujeres en el estado de Chiapas con Cero Corrupción.

En operativo de seguridad detienen a masculino por probable acoso en Tuxtla Gutiérrez
Artículo anterior
Entrevista Exclusiva con el Lic. Jorge Cortes Grajales; Presidente de la Federación Estatal por la Transformación en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Entrevista Exclusiva con el Lic. Jorge Cortes Grajales; Presidente de la Federación Estatal por la Transformación en Chiapas

Al Instante staff - 0
Entrevista Exclusiva con el Lic. Jorge Cortes Grajales; Presidente de la Federación Estatal por la Transformación en Chiapas
Leer más

Baches … oportunidades de negocios.

Al Instante staff - 0
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a masculino con arma de fuego y presuntos narcóticos en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV