En operativo de seguridad detienen a masculino por probable acoso en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, lograron la detención de un presunto acosador en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Elementos de la fuerza interinstitucional acudieron al boulevard Belisario Domínguez y calzada Ciro Farrera de la colonia Jardines en la capital chiapaneca, al auxilio de una persona de sexo femenino, quien denunció ser víctima de presunto delito de acoso sexual al número de emergencia 9-1-1 perteneciente a Escudo Pakal (C5).

En el lugar y ante el señalamiento, guardias estatales detuvieron a Salvador “N”, como presunto responsable, mismo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de salvaguardar la integridad física de las niñas y mujeres en el estado de Chiapas con Cero Corrupción.