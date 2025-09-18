Plan Emergente de Recolección de Residuos avanza con resultados en más de 80 colonias

La logística del Plan Emergente de Recolección de Residuos, instruida por el presidente municipal Yamil Melgar Bravo a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), avanza con más resultados en diversas colonias de Tapachula.

SEDURBE informó que en las últimas horas se brindó atención a 82 colonias entre las que se encuentran Lomas del Tacaná, San José El Edén, Lomas de Sayula, Bonanza, Laureles 1, Lomas del Soconusco, Los Llanes 2, Primero de Mayo, Lomas de Tapachula y Pedregal de San Ángel, entre otras, destacando que estas acciones se realizan de manera coordinada con la Secretaría de Servicios Públicos, lo que ha permitido ampliar la cobertura y garantizar un servicio más eficiente.

Los trabajos permanentes tienen como propósito mejorar la salud pública, al reducir los riesgos de contaminación y focos de infección; proteger el medio ambiente, mediante la disposición adecuada de los residuos; y promover la sostenibilidad, fomentando una cultura de limpieza y corresponsabilidad entre la ciudadanía.

Se mejora el servicio de recolección en los tianguis y mercados Guadalupe, Emiliano Zapata, Soconusco, San Juan, San Sebastián y 5 de Mayo.

La continuidad de este plan está garantizada, con el objetivo de atender de raíz la problemática de los residuos sólidos y consolidar un modelo de gestión responsable que contribuya a una ciudad más limpia.