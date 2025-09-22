lunes, septiembre 22, 2025
“SE LOS DIJE”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CELEBRA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO PREVISTA POR EL FMI

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el aumento en la expectativa de crecimiento económico, de 0.2 a 1.0 por ciento, que reportó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que es gracias al trabajo diario, el optimismo y la estrategia definida a través del Plan México.

“Ahora sí, se los dije. Somos optimistas, siempre hay que ser optimistas, siempre, más cuando uno está gobernando tiene que ser optimista, imagínense si uno fuera pesimista, negativo, no, somos optimistas. Pero además estamos trabajando para ello, no es como antes que todo se dejaba a las fuerzas del mercado, no, nosotros estamos trabajando en el Plan México”, expresó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que este escenario de crecimiento se da en medio del contexto internacional, con la nueva política arancelaria de Estados Unidos y reconoció lo trabajador que es el pueblo de México para salir adelante.

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 22 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
En operativo interinstitucional detienen a masculino con más de 80 kilogramos de presuntos narcóticos en Ciudad Hidalgo
